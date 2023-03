Настъпи моментът на истината за Байерн Мюнхен и ПСЖ

Нови два реванша от осминафиналите на Шампионската лига ще се изиграят в сряда Байерн посреща ПСЖ, а Тотнъм е домакин на Милан. И двете срещи са с начален час 22,00 българско време.

Байерн и ПСЖ трудно могат да бъдат спрени в първенствата на Германия и Франция, макар и да демонстрират сериозни колебания през този сезон. Голямата цел пред двата отбора обаче е триумф в Шампионска лига. И докато Байерн на два пъти спечели трофея през миналото десетилетие, то ПСЖ преследва своя първи трофей, който е така желан от богатите собственици на клуба.

Първият мач между не беше толкова зрелищен, но победата на баварците с 1:0 предполага далеч повече голове в реванша. В последвалите три срещи от Лига 1 парижани реализираха цели 11 гола, при това срещу отбори в добра форма като Лил, Марсилия и Нант. Напоследък Байерн не е толкова стабилен в защита и допуска попадения, като може би загубата с 2:3 от Борусия Мьонхенгладбах точно след гостуването в Париж бе най-фрапантна. Разбира се, на „Алианц Арена“ пред своите фенове Байерн играе по-успешно, но ситуацията е такава, че ПСЖ ще е принуден да атакува.

През 2020 година съперниците достигнаха до финал в турнира, като се изправиха един срещу друг в Лисабон. В срещата падна само едно попадение, което бе дело на бившия играч на ПСЖ Кингсли Коман, който се разписа в 59 минута за 1:0 в полза на баварския колос. Сезон по-късно французите пък отстраниха своя опонент на четвъртфинал, след като двата тима размениха победа като гост при общ резултат 3:3.

По същото време Тотнъм ще приеме Милан след минимална загуба - 0:1 в първия мач. Пред своите фенове „шпорите“ играят много по-успешно, а и натрупаха солиден европейски опит в последните години. Милан има богата история в турнира, но в последно време не е стигал много напред в надпреварата. През уикенда „росонерите“ разочароваха в поредно гостуване в Серия А, отстъпвайки с 1:2 срещу Фиорентина. Интересно е, че този сезон шампионите не са побеждавали като гост отбор от горната половина на класирането в Серия А. Тотнъм играе много силно като домакин дори във Висша Лига и в последните седмици победи с подкрепата на своите привърженици дори Манчестър Сити и Челси. Очаквам домакинското предимство на „Шпорите“ да даде резултат и да спечелят реванша убедително.

All to play for!



Who will progress? #UCL pic.twitter.com/H74SBO3rbI