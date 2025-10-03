Наводнено кръстовище в район „Южен“ в Пловдив, участъкът е затворен

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наводнено кръстовище в район „Южен“ в град Пловдив. Участъкът е затворен.

Екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на Доброволно формирование „Пловдив 112“ цяла нощ са изпомпвали водата от кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ с улица „Индустриална“.

На място тази сутрин и до късно снощи бяха кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев, директорът на РДПБЗН старши комисар Васил Димов, директорът на ВиК Юлиан Ковачев и на фирмата-изпълнител на проекта за Южния обходен колектор. Причината за наводнението е пълна с вода тръба на Южния обходен колектор.

Отсечката от кръстовището на "Кукленско шосе" и ул. „Индустриална“ до кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Братя Бъкстон“ е отцепена, а преминаването е забранено.

Призовават се гражданите и водачите на автомобили да избягват преминаването по бул. „Александър Стамболийски“ в отсечката от улица „Димитър Талев“ до "Кукленско шосе", заяви районният кмет Атанас Кунчев. От администрацията на район „Южен“ са подадени многократни сигнали още преди месец, че пълната тръба ще наводни улиците при пороен дъжд, а от фирмата-изпълнител на проекта ДЗЗД „Екопроект“ са обещали да решат проблема

