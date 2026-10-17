Нефтохимик направи обрат срещу ЦСКА и достигна до финала за Суперкупата на България

Нефтохимик се класира за финала за Суперкупата на България по волейбол за мъже. Бургазлии направиха обрат от 0:2 до 3:2 (23:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:11) гейма срещу ЦСКА и в мача за трофея в неделя ще се изправят срещу Левски.

Нефтохимик взе аванс от 10:7 в тайбрека, което се оказа решителният момент в драматичния двубой, продължил повече от два часа в зала "Левски София". След това воденият от треньора Иван Станев състав съхрани превъзходството си и записа важен успех на старта на новия сезон.

"Червените" започнаха по-силно полуфиналната среща и успяха да изковат сериозна преднина след 25:23 в своя полза след равностойна първа част. Втората също премина при поделено превъзходство, но отново възпитаниците на Александър Попов успяха да спечелят в края - този път след 25:22.

Третият гейм беляза началото на обрата за бургазлии, които имаха превес в резултата и намалиха изоставането си след 25:21. Последва и трудно 25:23 в полза на носителя на купата на страната, което доведе двубоя до решителен тайбрек.

В неговото начало играта беше равностойна, но Нефтохимик 2010 демонстрира по-силно представяне в решителните моменти, довели резултата до крайното 15:11 след успешна блокада за бургазлии срещу атака на "червените".