Нов пожар в Хасковска област – огън пламна край с. Иваново
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Снимка: БГНЕС/Архив
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Нов пожар пламна в Хасковска област днес, този път в района на с. Иваново, община Харманли. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и горски фонд в силно пресечена и труднодостъпна местност.
На място са 8 екипа на пожарната служба от Хасково, служители на горското стопанство и доброволци с водоноска.
Няма опасност за населени места. Обстановката остава динамична заради силния вятър и труднодостъпния терен.
Все още не е напълно потушен пожарът край тополовградското с. Българска поляна. На място остават 6 екипа. Днес той бе локализиран.