Нов рекорд в Космоса

Екипажът на Artemis II на НАСА счупи рекорда на Apollo 13 за най-далечен пилотиран космически полет. Точно в 20 часа и 56 минути българско време корабът “Орион“ се отдалечи на 406 608 километра от Земята. Това е най-сюблимният момент от лунното приключение на 4-мата астронавти.

Те преминаха границата, която космически апарат с хора на борда някога е достигал. Астронавтите ще прекарат шест часа в наблюдение на Луната. Мисията Artemis II е ключова стъпка преди бъдещи кацания на нашия естествен спътник.