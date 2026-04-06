Мъж нападна с брадва своя съседка

Мъж нападнал своя съседка с брадва. Случката се е разиграла тази вечер на улица „Първи май" в град Сандански.

Без видима причина 66-годишният мъж нападнал и нанесъл удар с брадва в областта на главата на 65-годишната си съседка. Сигнал на телефон 112 подали съседи.

Жената е закарана и настанена в болницата в града. На този етап няма пряка опасност за живота й.

При пристигане на полицията, мъжът е задържан за 24 часа, като не е дал конкретно обяснение за поведението си и причината за нападението. По първоначална информация е бил под въздействието на алкохол.