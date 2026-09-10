Нов спад на нивото на река Дунав при Лом

Нивото на Дунав при Лом продължава да спада, макар и с малки стойности. За последните 24 часа е отчетено понижение от 2 сантиметра и ниво от минус 29 сантиметра, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

На 26 август Дунав при Лом достигна най-ниското ниво в историята на измерванията в града - минус 38 сантиметра под точката, приета за морско равнище, и подобри значително досегашния рекорд за най-ниско ниво в Лом от плюс 10 сантиметра, измерен на 6 септември 2003 г. В края на август започна леко покачване на нивото, но в последните дни отново има лек спад.

Заради маловодието в коритото на Дунав край Лом да се показали много малки и по-големи острови. На някои места островите са се съединили помежду си и са се образували блата, от които се носи миризма на застояла вода. Реката тече далеч от защитните диги, а по бреговете има големи ивици земя, които на места достигат 200-300 метра. Рибари, които преди са хвърляли въдици направо от защитните стени, сега са си намерили места на голямо разстояние от тях и казват, че заради липсата на вода рибата се е отдръпнала навътре в реката и нямат слука.

Заради ниското ниво и останали над водата плитчини на пристанището в Лом не пристигат кораби за разтоварване и се вижда, че стрелите на крановете са обърнати навътре, а не към водата. Близо до входа в пристанището се е показал продълговат остров, който се врязва навътре във водата.

Най-високото ниво в историята на измерванията в българския участък на Дунав е достигнато при Лом през април 2006 г. – 978 сантиметра над морското равнище. Тогава реката залива части от Дунавския парк в Лом, но благодарение на изградените временни защитни диги не се стига до наводнение. След това в района на парка е изградена висока стена, която осигурява защита на Лом при нива на Дунав до 10 метра над морското равнище. През последните две десетилетия при Лом не са регистрирани критично високи нива, а през по-голямата част от годината водите на голямата река не достигат до защитните диги и по брега и остават големи ивици земя.