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Заради ремонт: Части на столичния ж.к. "Младост" 3 остават отново без топла вода за около месец

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заради ремонт части столичния младост остават отново без топла вода около месец
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"Топлофикация София" ще извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от столичния ж.к. "Младост" 3, които са определени като приоритетни въз основа на установена висока аварийност и влошено техническо състояние, съобщиха от дружеството на сайта си.

Ремонтите имат за цел повишаване надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Дейностите няма да обхванат целия квартал, а само ограничен брой сгради.

В периода от 25 септември до 24 октомври ще бъде подменен главен топлопровод от топлопреносната мрежа, поради което ще бъде преустановено топлоподаването към следните сгради: ж.к. "Младост" 3 – бл. 351, бл. 351Б, бл. 352, бл. 353, бл. 383 и бл. 384.

Ремонтните дейности включват и подмяна на отклоненията към отделните сгради, поради което единствено за блок 353 периодът без услуга ще е малко по-дълъг – до 30 октомври 2026 г.

Блок 383 и 384 ще бъдат засегнати от прекъсването във връзка с подмяната на топлопровода, но пред двете сгради не се предвиждат строително-ремонтни работи.

За периода на прекъсване на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване, уточняват от дружеството.

#спиране на топлоподаването #"Топлофикация София" #без топла вода

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