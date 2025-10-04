БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:47 мин.
Започват огледи на района около Елените, за евакуираните хора са осигурени храна и подслон

Започват повторни огледи на целия район около курортното селище Елените, което беше опустошено от наводнение вчера. Впоследстие конструктор ще огледа сградите, защото много от тях са компрометирани. Това съобщиха на брифинг от кризисния щаб, сформиран в Свети Влас.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов е отправил искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите.

На терен продължават работа пет екипа на пожарната, 30 служители на МВР, представители на звеното "Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и съдействие при спасителните дейности. Към момента няма нужда от повече доброволци, от община Несебър своевременно ще съобщят, ако възникне такава.

Към мястото пътуват още доброволци, мобилизирани са багери и самосвали, които да разчистват кал, клони и строителни материали. След това комисията към община Несебър ще започне да описва щетите. Евакуираните хората ще бъдат върнати по домовете си след като има уверение, че сградите са безопасни.

Кметът на Несебър Николай Димитров коментира, че тепърва предстоят проверки от РДНСК за нерегламентирано строителство и подчерта, че всички шахти и отводнителни канали са били почистени. На въпрос на БНТ почистени ли са деретата край Елените след предупрежденията за лошо време, отговори: "Ние длъжни ли сме да знаем кога ще има бедствие".

БЧК и община Несебър са подсигурили храна, одеяла и принадлежности от първа необходимост за евакуираните, днес ще им бъдат осигурени и сухи пакети с храна. Хората са настанени в хотелски комплекси, а някои от тях - в кметството на Свети Влас.

Директорът на бургаската пожарна комисар Николай Николаев съобщи, че едно семейство, което е отказало да бъде евакуирано от Елените, но днес е поискало храна. Екипите на пожарната ще направят всичко възможно да стигнат до хората и да ги убедят да се евакуират.

