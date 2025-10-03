БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 01:15 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходете за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

Щабът към МВР се събира на спешно заседание, очаквайте извънредна емисия „По света и у нас" в 15.00 ч.
Следвай на живо

Община Несебър обяви неучебен ден, спрян е и градският транспорт

Община Несебър обяви неучебен ден, спрян е и градският транспорт
Заради усложнената метеорологична обстановка Община Несебър обяви за неучебен днешния 3 октомври. Преустановено и е движението на градския транспорт, съобщиха от пресцентъра на крайморската община.

Свикан е щабът за бедствени ситуации. Призовават се гражданите да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.

Междувременно във ваканционно селище Елените тече евакуация. Задействана е система BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място.

Заради влошената обстановка Община Бургас също обяви неучебен ден в четири училища в града, където по-рано днес бе обявено частично бедствено положение.

