Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта
Обявиха кои са депутатите, които влизат в парламента на мястото на министрите

от БНТ , Източник: БТА
По закон народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на народните представители, които влизат на мястото на деветимата депутати от "Прогресивна България", които бяха избрани за министри в кабинета на Румен Радев.

Според чл. 68 алинеи 1 и 2 от Конституцията, народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на депутат. Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. В този случай той се замества по определен от закона ред.

Новоизбраните народни представители от "Прогресивна България" са:

Александра Ангелкова от листата на 25-ти МИР – София заема мястото на Румен Радев;

Васка Милушева от 13-ти МИР - Пазарджик влиза на мястото на Гълъб Донев;

Момчил Петров от 27-ми МИР - Стара Загора влиза на мястото на Александър Пулев;

Емине Гюлестан от 9-ти МИР - Кърджали влиза на мястото на Иван Демерджиев;

Тефик Парафитов от 29-ти МИР - Хасково влиза на мястото на Димитър Стоянов;

Стела Илиева от 6-ти МИР - Враца влиза на мястото на Иван Шишков;

Георги Кунчев от 1-ви МИР - Благоевград влиза на мястото на Росица Атанасова Карамфилова-Благоева;

Юлиан Димитров от 3-ти МИР - Варна влиза на мястото на Илин Димитров;

Добромир Георгиев от 31-ви МИР - Ямбол влиза на мястото на Енчо Керязов.

