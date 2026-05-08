НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026

Джиро д'Италия 2026 ще стартира за първи път в България. 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започва днес, 8 май от Стария град в Несебър.

Състезанието, в което ще участват 23 отбора ще отбележи шестнадесетия старт извън Италия.

По брега на Черно море колоната ще измине 147 км до Бургас.

В откриващата етапа церемония от 13:00 ч. приветстващи слова ще имат кметът на община Несебър Николай Димитров и членът на Председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев.

Състезанието започва в 14:00 ч. в Несебър, който е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, и чийто Стар град е разположен върху тесен скалист полуостров.

Състезанието ще премине през живописните местности на Черноморието: Равда, Ахелой, Поморие, Бургас и продължава към Росен, Черноморец и Созопол, където състезателите обръщат и тръгват отново в посока Бургас.

Първата розова фланелка (Maglia Rosa) ще бъде определена в Бургас след бърз и предимно равнинен етап, който следва крайбрежието, преди да завърши с леко изкачваща се финална права – класически сценарий за спринтьорите.

Финалът се очаква да е между 17:00 и 17:20 ч. в центъра на Бургас (Булевард Демокрация/ул. „Генерал Гурко“), който е готов да посрещне елита на колоезденето и всички фенове на този спорт.

В 17:40 ч. ще започне церемонията по награждаване на победителя (Кръстовище на бул. „Демокрация“ и ул. „Генерал Гурко“).

Общо 3 459 километра, 543 от които на територията на България, ще изминат състезателите преди финала на 31 май в Рим, когато ще бъде определен новият носител на престижния трофей.

БНТ ще излъчи всичко най-интересно от първите три етапа от колоездачната обиколка, която привлича вниманието на повече от 800 милиона зрители по света. Българските зрителите ще могат да проследят преките включвания в ефира на БНТ 1, както и над 15 часа излъчвания на живо по БНТ 3.

Студийната програма с водещ Радостин Любомиров и гости-легенди в българското колоездене Ивайло Габровски и Станимир Чолаков на 8 май ще започне в 13:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3, а първият етап ще бъде излъчен директно от 14:00 ч. по БНТ 3.