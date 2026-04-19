Обявиха край на изборния ден в Пернишка област

Не се е наложило да бъде удължено времето за гласуване в нито една от секционните избирателни комисии в Пернишка област, съобщи секретарят на Районната избирателна комисия Силвия Петрова.

Към 16.00 ч. избирателната активност в област Перник е била 38,44%.

Към Перник вече пътуват бюлетините от секциите в Трън, постъпила е информация, че всеки момент ще тръгнат и от Радомир. Данните от двете секции, които са се намирали в двете болнични заведения в Перник, вече са обработени, като не са регистрирани грешки. Има допълнително назначени технически лица, които ще помогнат на представителите на секционните комисии с пренасянето на чувалите с бюлетините.