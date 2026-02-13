От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“

От „Продължаваме промяната“ (ПП) обявиха, че пускат петиция с искане за международно разследване на случая „Петрохан“. От партията изтъкват, че до момента липсват ясни отговори и конкретни резултати от разследването.

„Вместо прозрачност и поемане на отговорност, виждаме опити трагедията да бъде политизирана и използвана за атаки срещу „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ)“, пишат от формацията.

Според тях не е ясно защо не са били предприети навременни мерки по случая, имало ли е институционално бездействие или чадър над дейността на тази група.

Материали от разследването по случая "Петрохан" са изпратени на Рая Назарян

От ПП настояват за обяснение от ръководителите на компетентните институции, включително Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов и Калин Стоянов, за когото, както твърдят от партията, има свидетелства, че е получил първия сигнал срещу хижата още като директор на ГДБОП.

„Начинът, по който се управлява информацията по случая, създава усещане, че се прави опит да се отклони вниманието от същинските въпроси. Това не изглежда като импровизация, а като предварително изградена акция. Именно затова е необходимо независимо международно разследване, което да установи фактите обективно“, допълват от ПП.

Настояваме бъдещият министър на вътрешните работи, който и да бъде той, да изиска независимо международно разследване по случая „Петрохан“, пишат още от партията.