Откъде дойдоха гласовете за формацията на Румен Радев?

Огромна част от негласувалите на предишните избори на тези са дали гласа си за "Прогресивна България", сочат данните на социолозите. Това са около 200 000 души. Още около 200 000 души, но от досегашния електорат на ГЕРБ са се пренасочили към коалицията на Румен Радев. А ако говорим за проценти и партии, най-много, 60 на сто, от избирателите на ИТН на тези избори са дали гласа си за победилата коалиция.

Може да се каже, че "партията на негласувалите на предишните избори" е дала най-голям процент гласове от всички политически субекти за "Прогресивна България" на сегашните избори. Или 67% от негласувалите, сега са подкрепили Румен Радев, според данните на "Алфа Рисърч". Следват ИТН, като 60% от бившите избиратели на партията на Слави Трифонов сега дадоха гласа си за "Прогресивна България".

Геновева Петрова, "Алфа Рисърч": "Това е един много радикализиран протестно-наказателно ориентиран вот, който намери новия субект, на когото прецени да даде подкрепа в лицето на "Прогресивна България".

49% от гласувалите за "БСП - Обединена левица" са се преориентирали към партията на Радев. Това е станало заради близките им идеологически позиции, смята Геновева Петрова.

Геновева Петрова, "Алфа Рисърч": "Каквото и да се опитват да изградят като позициониране на новата формация, тя си е отчетливо позиционирана вляво, все пак г-н Радев в качеството си на президент беше излъчван от БСП."

45 на сто от симпатизантите на "Възраждане" също са предпочели "Прогресивна България". Това се е случило и с 36% от гласувалите за МЕЧ, 25% от избирателите на Величие, 23% от симпатизантите на ПП-ДБ и 22 на сто от гласувалите за ГЕРБ. От социологическа агенция "Мяра" представят данните в друг аспект - в брой гласове. Общо "Прогресивна България" е получила 1 млн. и 400 000 гласа. 200 000 са на хора, негласували на предишните избори.

Първан Симеонов, "Мяра": „За близо 200 000 от тях може да се смята, че са дошли от ГЕРБ. ГЕРБ, ако виждате, има нетно понижение на гласовете си с повече от 200 000 гласа.“

Най-вероятно обяснението е конформизъм или преобръщане към новата власт. Освен това 100 000 души, които на предишните избори са гласували за ПП-ДБ, казва Първан Симеонов, сега са дали гласа си за Радев.

Първан Симеонов, "Мяра": "Това е любопитен феномен, който трябва да се изследва също. Това може би е някаква потенциална антистатакуво добавка или просто периферия на ПП-ДБ."

И докато щетата за двете партии не е голяма, то тя е голяма за "Възраждане", които по думите на Симеонов буквално са се "разполовили" и едната половина е преминала към Радев. Това важи дори с по-голяма сила за БСП.





