Пациентите с рак на белия дроб имат повече микропластмаси в организма, показва проучване

Европейско изследване установява по-висока концентрация на микропластмаси в белодробните проби на пациенти с рак, но учените подчертават, че все още няма доказателства за пряка причинно-следствена връзка между пластмасовите частици и развитието на заболяването.

Микропластмасите трудно могат да бъдат избегнати в съвременния свят – миниатюрни частици от изкуствени материали се срещат практически навсякъде. Ново европейско изследване показва, че пациентите с рак на белия дроб имат по-голямо количество микропластмаси в белодробната тъкан в сравнение със здравите хора. Това кара учените да търсят възможна връзка между наличието на тези частици и заболяването.

Тази есен експерти от цял свят се събраха в Барселона за ежегодния конгрес на Европейското респираторно дружество. Те представиха резултати от изследвания, които предстои да бъдат публикувани в рецензирани научни списания. Едно от проучванията, привлякло най-голямо внимание, е проведено сред 100 пациенти в Университетската болница в Лариса, Гърция.

Лекарите открили микропластмаси при 70% от изследваните лица. При пациентите с диагностициран рак на белия дроб обаче натрупването на тези частици било значително по-голямо. При изследване чрез бронхоалвеоларен лаваж микропластмаси били открити при 66% от пациентите с рак на белия дроб в сравнение с 46% от контролната група, съставена от здрави хора. Според учените най-често става дума за широко разпространени видове пластмаса, използвани в опаковките и текстилните изделия. Конкретно са установени полипропилен и полиетилен.

Барбара Хофман е председател на Съвета за защита на интересите на Европейското респираторно дружество (European Respiratory Society) и работи в Университета в Дюселдорф, Германия. Тя не е участвала в изследването, но го коментира така:

„Ракът на белия дроб е най-често срещаният вид рак в световен мащаб. Той е и водещата причина за смърт от онкологични заболявания – с приблизително 2,5 милиона нови случая и 1,8 милиона смъртни случая годишно. Тютюнопушенето остава основният рисков фактор за рак на белия дроб. Известно е също, че замърсяването на въздуха допринася за развитието на заболяването, както и на редица други белодробни болести, сред които астма и ХОББ. Изследванията за въздействието на микропластмасите върху здравето все още са в начален етап, но започваме да осъзнаваме, че тези миниатюрни пластмасови частици проникват в различни части на човешкото тяло.“

Според Хофман изследването допълва доказателствата, че вдишваме микропластмаси от въздуха и че те се натрупват в белите ни дробове.

„Необходими са допълнителни изследвания, за да разберем напълно потенциалната им роля при белодробните заболявания, включително рака. Междувременно продължаваме да отстояваме основното човешко право на чист въздух, включително въздух, незамърсен с микропластмаси“, добавя тя.

Какво означават тези резултати?

Резултатите показват ясна връзка между наличието на микропластмаси и рака на белия дроб, но все още не е установено дали тя е причинно-следствена. Не може да се твърди, че именно микропластмасите в белите дробове допринасят за развитието на туморите. Възможните обяснения са много, а самите автори засега се въздържат от по-категорични заключения.

Една от възможностите е микропластмасите да попадат в белите дробове във връзка със самото заболяване, с престоя в болнична среда или непосредствено с провежданото лечение.

Това не е първият случай, в който микропластмаси са открити в човешка белодробна тъкан. Новите резултати всъщност се основават и на две рецензирани изследвания, публикувани по-рано през 2026 г.

Проучване от февруари 2026 г., публикувано в списанието American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, сравнява 10 проби от тъкан с рак на белия дроб с други 10 проби без наличие на рак. Микропластмаси били открити във всичките 20 проби, но средният брой частици бил по-висок в пробите с ракови клетки – 39 частици на приблизително 100 милиграма тъкан в сравнение с 31,5 в пробите от контролната група.

Тази разлика обаче не била статистически значима. Учените установили също различия в размера, формата и видовете открити микропластмаси.

Дискусията едва започва

През август 2026 г. в списанието Journal of Clinical Medicine беше публикувано друго изследване, ръководено от Илиас Димеас. То обхваща тъканни проби от 50 души, подложени на диагностични операции в областта на гръдния кош.

Микропластмаси били открити при 32 от участниците. Те се срещали по-често при хора с първичен злокачествен тумор на белия дроб, отколкото при тези без такова заболяване – съответно в 81,8% срещу 50% от случаите. Важно е да се отбележи, че тази връзка се запазила и след като изследователите взели предвид възрастта и излагането на тютюнев дим.

Изследването от август предизвика широк дебат в международните медии. В интервю за британския вестник The Independent Димеас заяви:

„Нашите резултати показват, че вдишаните микропластмаси се срещат в човешките бели дробове по-често, отколкото много хора осъзнават.“

Той допълни, че резултатите допринасят към нарастващия обем от доказателства, според които ограничаването на пластмасовото замърсяване може да има положителен ефект и върху човешкото здраве. Самият той обаче не смята, че е установена пряка връзка между микропластмасите и развитието на рак. По-скоро става дума за възможна роля на частиците при възпалителни процеси, които от своя страна могат да подпомагат развитието на тумори.

В същата публикация друг експерт – онкологът Техус Джаякришнан от Dana-Farber Cancer Institute – подчертава, че новото изследване не е единственото през последните години, което разглежда възможната връзка между микропластмасите и развитието на тумори. Например проучване на Калифорнийския университет също обръща внимание на потенциални връзки с безплодието и рака на дебелото черво при мъжете и жените.

Джаякришнан обаче подчертава, че все още липсват достатъчно качествени изследвания, за да бъдат направени категорични заключения.

„Нуждаем се от повече изследвания и повече данни, за да разберем как микропластмасите влияят върху човешкото тяло, включително каква е ролята им при раковите заболявания“, посочва той.

Дори и да се установи причинно-следствена връзка между микропластмасите в белите дробове и развитието на рак, вероятно тяхното влияние ще бъде сравнително малко в сравнение с останалите рискови фактори. Най-големият и категорично доказан рисков фактор остава тютюнопушенето – то е причина за приблизително девет от всеки десет случая на рак на белия дроб.

Статия от Tomáš Karlík (CT), публикувана първоначално на 11 ноември 2026 г.