Паралелното преброяване на 50%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата
При 50% паралелно преброяване на агенция "Алфа Рисърч" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера.
"Прогресивна България" – 43,5%
ГЕРБ-СДС – 13,5%
ПП-ДБ – 12,1%
ДПС – 7,7%
"Възраждане" – 4,3%
"БСП - Обединена левица" – 3,4%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,1%
"Величие" – 2,9%
"Сияние" – 2,9%
МЕЧ – 2,8%
"Синя България" – 0,7%
"Има такъв народ" – 0,6%
Избирателната активност към 20.00 часа е 48,1%.
Според данните към 50% паралелно преброяване на "Алфа Рисърч" мандатите се разпределят:
"Прогресивна България" – 129
ГЕРБ-СДС – 40
ПП-ДБ – 36
ДПС – 23
"Възраждане" – 12