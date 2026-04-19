Паралелното преброяване на 50%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата

При 50% паралелно преброяване на агенция "Алфа Рисърч" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера.

"Прогресивна България" – 43,5%

ГЕРБ-СДС – 13,5%

ПП-ДБ – 12,1%

ДПС – 7,7%

"Възраждане" – 4,3%

"БСП - Обединена левица" – 3,4%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,1%

"Величие" – 2,9%

"Сияние" – 2,9%

МЕЧ – 2,8%

"Синя България" – 0,7%

"Има такъв народ" – 0,6%

Избирателната активност към 20.00 часа е 48,1%.

Според данните към 50% паралелно преброяване на "Алфа Рисърч" мандатите се разпределят:

"Прогресивна България" – 129

ГЕРБ-СДС – 40

ПП-ДБ – 36

ДПС – 23

"Възраждане" – 12