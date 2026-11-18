Правителството прие Държавния бюджет за 2027 година, както и бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Още днес трите план-сметки ще бъдат внесени за гласуване в Народното събрание. Правителството определя приетия бюджет като най-социалния за последните години, който води и до намаляване на дефицита.

По-малко от един час беше необходим на правителството, за да приеме трите бюджета. Те предвиждат разходи от над 55 млрд. евро, приходи от над 51 млрд. и бюджетен дефицит в рамките на 4,9 млрд. евро или 3,5 на сто от БВП на касова основа. От 1 януари се увеличава минималната работна заплата на 660 евро, от 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило, увеличават се заплатите в държавната администрация с 5%, замразяват се възнагражденията в сектор "Сигурност", учителските заплати се увеличават с 7,5 на сто. В бюджета е заложено увеличение и на приходната част – въвежда се данък свръхпечалба в шест сектора от 33%, както и нов акциз върху мощните автомобили.

Преди да бъде приет бюджета, премиерът Румен Радев обясни, че правителството е положило усилия, за да постигне, по думите му, труден баланс между противоположни цели.

Румен Радев, министър-председател: "Да пречупим тренда на главоломно растящите публични разходи. Да намалим дефицита и задлъжнялостта, но да увеличаваме доходи и социална подкрепа. Да инвестираме в стратегически сектори повече финансови средства и да създадем условия за икономически растеж."

По думите му, заплатите, пенсиите и социалната подкрепа в бюджета се увеличава и няма да се пипат парите за облекло на учителите, за съдебните и държавните служители.

Румен Радев, министър-председател: "Това е най-социалният бюджет, от години и то в условията на тежък дефицит. Затова няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност. В бюджета заложихме значително повишаване на данъчното облекчение за деца, особено на деца с увреждания, повишаваме стипендии за ученици, пенсии, социална подкрепа."

Премиерът се извини и за предложените промени в закона за личната помощ:

"Затова искам да се извиня на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях, няма да има и промяна на условията за тях, няма да има."

Радев съобщи и че правителството спира с оправданията за завареното наследство и оттук нататък ще се гледа само в бъдещето. След приемането на бюджета, текстовете му бяха защитени от вицепремиерите Гълъб Донев и Александър Пулев.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Няма как безкрайно дълго да харчиш несъществуващи пари. В фискалната политика ан държавата е време за вразумяване. Впрочем сред основните причини на международната рейтингова агенция "Стандарт енд Пуърс" да преразгледа перспективата за България от положителна на стабилна са данните на "Евростат" за корекция на бюджетният дефицит за миналата година от 3,5 на 4%."

По думите му, разликата между дефицита следващата година на касова и начислена основа идва основно от увеличените разходи за отбрана.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "В Бюджет 2027 година ние сме заложили редица мерки, които подкрепят индустрията и икономическото развитие на нашата страна. Към домакинствата, не слушайте опозицията, опозицията ви плаши, не гледайте международните котировки на енергийните ресурси, вашата фактура вижте през отоплителния сезон – вие няма да видите изменение там."

Държавата ще гарантира и задържането на цените на енергийните ресурси за бита.

Ива Петрова, министър на енергетиката: "Искам да ви уверя, че с бюджета, който току що приехме са въведени и гарантирани всички механизми за защита, подкрепва във връзка с растящите цени и осигуряване на предвидимост за българските домакинства и индустрия."

В новия бюджет са заложени повече пари за социалните плащания.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Минималната пенсия ще достигне 374 евро като увеличаваме и таванът на пенсиите, който ще достигне 1875 евро. Размерите на минималния и максималния осигурителен доход се увеличават съответно на 660 евро и 2400 евро."

Очаква се до месец трите законопроекта да бъдат приети.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Не очаквам да има трудности по приемането на този бюджет, на първо място защото това е най-социалният бюджет от години наред.през последните шест седем години по-социален от този бюджет няма."

снимки: БТА

До края на деня трите план сметки ще бъдат внесени в Народното събрание.

Вижте част от параметрите на Бюджет 2027 ТУК.