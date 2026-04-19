Първи междинни резултати в Бургас: "Прогресивна България" поведе вота

"Прогресивна България" води убедително при междинната обработка на протоколите в Районната избирателна комисия в Бургас.

Към 23.00 ч. са обработени малко над 4% от секционните протоколи, като данните показват, че с близо 50% от гласовете формацията събира над 3400 гласа.

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с малко над 15 на сто, следвани от коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" с около 10%.

Недействителните бюлетини са сравнително малко – около 100, а близо 1,5% от гласувалите са отбелязали "Не подкрепям никого".

Очаква се обработката на протоколите да продължи през нощта.