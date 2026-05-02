Петър Витанов, ПБ: Състоянието на публичните финанси е критично, ние сме в свръхдефицит

"Прогресивна България" (ПБ) ще работи по няколко законопроекта - първо, свързан с икономическото състояние в страната, галопиращите цени, които не спират да растат, усилията ни са насочени към увеличаването на цените и подобряването на икономическото благосъстояние на хората, т.е. първите ни законопроекти ще бъдат насочени в тази посока. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" председателят на ПГ на "Прогресивна България" в 52-рото Народно събрание Петър Витанов.

От друга страна, според Витанов това, което наистина очакват хората, е свързано със справедливостта и промените в съдебната система.

"Тук въпрос на тактически подход е смяната на ВСС дали да бъде предшествана от промяна в закона или да се пристъпи директно към избор. Въпрос е на консултации, но те продължават в същата посока", поясни той.

И третото е законопроекти, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), защото сме напът да изгубим изключително много пари:

"Тъй като от една страна, имаме забавяне на приемане на законодателството, като за КПКОНПИ, например - 367 милиона евро сме напът да загубим, ако няма промяна в закона. Така, че ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем онези закони, които позволяват отпушване и усвояване на средствата."

По думите му, състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти, дефицитът за тази година е на 7% и то при положение, че се вземат всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно:

"Не по малко смислено нещо на първи етап е да установим какви са скритите разходи, защото има скрити в чекмеджетата фактури, има прехвърлени плащания от миналата за тази година. Дори "Евростат" излезе с актуализирани данни за дефицита м.г., че ние сме в свръхдефицит и според тях е 3,5%, а предстои още една актуализация и корекция през октомври. Така, че състоянието на публичните финанси е критично и не по-малко важно е установяването на реалното състояние и мерките за структурни реформи. Всичко това ще излезе в рамките на един месец в рамките на "Прогресивна България".

Витанов подчерта, че "целта на това Народно събрание е да бъде наистина скучно, защото ролята му не е да бъде тепих, боксов ринг или цирк Дьо Солей":