ИЗВЕСТИЯ

Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
погребват граничния полицай загинал потопа елените
Снимка: БНТ
Погребват граничния полицай, който загина при унищожителното наводнение в Елените на 3 октомври.

Главен боцман Стефан Иванов, който почина на 57 години, е дългогодишен служител на РД "Гранична полиция" - Бургас на гранично-полицейски кораб "Балчик".

По време на спасителна операция в морето край ваканционното селище, управляваната от него бордова лодка се преобърна вследствие на силна вълна.

С още двама негови колеги той извършил обследване на брега в търсене на бедстващи хора. Въпреки оказаната помощ и усилията на медиците, той загина.

