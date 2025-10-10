ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у нас

Европейската комисия предоставя 7,4 млн. евро на България от селскостопанския резерв на ЕС за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци, които претърпяха значителни щети заради неблагоприятни климатични явления.

През февруари тази година високите температури и топлото време в България карат овощните дървета да цъфтят твърде рано. Студът и сланата, които последваха през март и април обаче, повредиха много култури, особено бадеми, ябълки, кайсии, череши, праскови, круши, сини сливи и орехи.

Освен България финансиране от селскостопанския резерв ще получат Унгария (10,8 млн. евро), Латвия (4,2 млн. евро), Литва (1,1 млн. евро), Полша (14,8 млн. евро ) и Румъния (11,5 млн. евро). Земеделските стопани в тези държави членки също са претърпели щети от неблагоприятни климатични явления. Държавите могат да допълнят тази подкрепа от ЕС с до 200% с национални средства.

За да се гарантира, че тази извънредна мярка е ефективна, е важно бенефициерите бързо да получат спешна финансова подкрепа. Плащанията на земеделските стопани за спешното финансово подпомагане за България, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния трябва да бъдат извършени преди 30 април 2026 г.

В рамките на селскостопанския резерв като част от настоящата обща селскостопанска политика (ОСП) има на разположение най-малко 450 милиона евро годишно, за да се помогне на земеделските стопани да се справят със смущения на пазара или извънредни събития, засягащи производството или разпространението. В предложението си за следващата ОСП (2028-2034 г.) Комисията възнамерява да удвои резерва за кризи в подкрепа на устойчивостта на европейските земеделски стопани и хранително-вкусовия сектор срещу смущения на пазара.