Португалия ще почете Кристиано Роналдо по специален начин преди мача с Дания

Футболистите на Португалия ще излязат с фланелки с номер 7 в чест на Кристиано Роналдо преди двубоя срещу Дания от груповата фаза на Лигата на нациите. Срещата ще се проведе на 14 ноември в Брага, съобщава изданието "А Бола“.

Инициативата е организирана в знак на признателност към дългогодишния капитан на националния отбор, който обяви оттеглянето си от международния футбол на 5 ноември.

Решението е взето след среща между президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, селекционера Жорже Жезус, настоящия капитан Бернардо Силва и неговите заместници Рубен Диаш и Бруно Фернандеш.

41-годишният Роналдо оставя значима следа в историята на португалския футбол. Той дебютира за националния отбор през август 2003 година и за 23 години записва 234 мача, в които отбелязва 146 гола.

Най-големият му успех с представителния тим е спечелването на eвропейското първенство през 2016 година. Нападателят има и два трофея от Лигата на нациите - през 2019 и 2025 година.