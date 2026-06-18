Пожар избухна в апартамент в Благоевград

Пожар избухна в апартамент в благоевградския квартал „Еленово“. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 18.00 часа.

Огънят е възникнал на третия етаж в жилищна кооперация. На място незабавно са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са предприели действия по овладяване и потушаване на пожара.

По първоначална информация при инцидента няма пострадали. Благодарение на бързата намеса на огнеборците пожарът е локализиран своевременно и не е допуснато разпространението му към съседни жилища.

Причините за възникването на пожара се изясняват.