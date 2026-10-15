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Премахнати са 150 сухи и опасни дървета в парка "Врана"

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Чете се за: 02:12 мин.
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С този темп на работа, паркът може да отвори за посетители още тази пролет

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Премахнати са 150 сухи и опасни дървета в парка "Врана", съобщиха от Столичната община. По думите на зам.-кмета по околна среда Николай Неделков, с този темп на работа, паркът ще е отворен за посетители още тази пролет.

„В Парк-музей „Врана“ поддържаме непрекъснат ритъм на работа вече повече от месец. След първоначалното косене и премахване на падналите стволове, преминахме към рязането на изсъхналите и опасни дървета. До момента сме премахнали над 150 от тях и сме извозили над 450 тона клони и дървесина към Завода за третиране на отпадъци“, заяви Неделков.

Дейностите по разчистването на парка започнаха поетапно, след като през май Министерският съвет прие решение за прехвърляне на стопанисването на имота на Столичната община, а на 22 юни бе подписан официалният приемно-предавателен протокол. След извършените през лятото първоначални аварийни действия, на 4 септември стартира същинската фаза по прочистването на алейната мрежа.

„Всеки ден на терен работят над 20 специалисти с необходимата техника – два комбинирани багера, вишка, багер с лебедка, два камиона с щипка за трупи, камиони за извозване и дробилки за клони. Координацията между екипите ни позволява да разчистваме своевременно обработените участъци и да поддържаме непрекъснат процес на работа“, посочи директорът на ОП „Паркове и градски градини“ Стоян Влахов.

Снимки: Столична община

Основните усилия са насочени към премахването на сухите иглолистни дървета, създаващи риск от инциденти и възникване на пожари. Събраната дървесина и растителни отпадъци се транспортират директно към Столичното предприятие за третиране на отпадъци за преработка и последващо оползотворяване.

Работата в парка продължава.

#отваряне на парка #разчистване на 150 дървета #парк "Врана"

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