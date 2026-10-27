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Премиерът Румен Радев: Ниската избирателна активност намалява легитимността на институциите

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Той коментира още поисканите оставки на шефа на НСО и на председателя на НС, както и убийството на Слави Бинев

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ниската избирателна активност намалява легитимността на институциите. Това обяви премиерът Румен Радев след като гласува днес. Той призова хората да отидат и да упражнят правото си на вот. Коментира също така поисканите оставки на шефа на НСО и на председателя на Народното събрание, както и убийството на Слави Бинев.

Премиерът прогнозира втори тур заради ниската избирателна активност и посочи причината за нея.

Румен Радев, министър-председател: "Тази кампания беше базирана особено от някои от кандидатите и политическите сили на компромати, на инсценировки, на общо една кална кампания. Другото, което според мен демобилизира гражданите – това е чувствителната преднина между първия и втория в социологическите проучвания, което дава успокоение в единия лагер и обреченост може би в другия."

Радев посочи за какво е гласувал:

"За това националният интерес да бъде императив за всички институции."

Коментира и дали има решение за депозираната оставка на шефа на НСО заради инцидента със Соня Колтуклиева:

"Аз не искам да се поддавам на първите емоции на този случай, още веднъж казвам – искам решенията на МС да бъдат базирани на ясните данни от разследването и тогава, разбира се, ще вземем отношение."

А по повод исканата оставка на председателя на Народното събрание каза:

"Вие прочетохте ли внимателно закона за НСО? Там много ясно е разписано, че в критична ситуация разпорежданията на служителите на НСО са задължителни за охраняемото лице, независимо колко висока държавна длъжност заема то. Ето това се е случило. Не може да слезе, така че госпожа Доцова не е нарушила нито закона, нито моралните норми."

Премиерът беше попитан и връщат ли се мутренските времена по повод вчерашното убийство на Слави Бинев:

"Сега в държавата нещата са коренно различни и вие виждате, че за убийството в Пловдив бяха необходими по-малко от 24 часа, за убийството на Слави Бинев, то беше разкрито за по-малко от час. Тоест държавата се връща в своите функции. Най-вероятно има такава възможност такива убийства да продължат и за в бъдеще, когато ресурсите намаляват противоборствата за преразпределение на тези намаляващи ресурси се изострят."

По думите му в случая се касае за преразпределение на пари, но какви и в каква сфера Радев не уточни. Не коментира и дали ще продължат арестите на кметове:

"Вижте, не е въпрос само за арестуване на един или двама. Показания и разпити се правят на много хора, обвързани с тези обществени поръчки. Аз призовавам вече за повече смелост и очаквам все повече хора да започнат да говорят, затова и притеснението в някои политически лидери, че все повече ще започнат да говорят какво се е случило, как се е грабило."

снимки: БГНЕС

Радев заяви, че не правителството стои зад свалянето на сатирични страници във Фейсбук, осмиващи властта.

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