Премиерът Румен Радев призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски корабив Черно море
В телефонни разговори днес с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Лидерите на ЕС и НАТО изразиха признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти.
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Премиерът отново постави въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство.
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Министър-председателят посочи, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.