При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Варна

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи във Варна.



"Прогресивна България" – 45,13%

ГЕРБ-СДС – 14,47%

ПП-ДБ – 13,12%

"Възраждане" – 6,13%

"Величие" – 4,24%

"Сияние" – 3,77%

МЕЧ – 2,94%

"БСП – Обединена левица" – 2,31%



ДПС – 2,22%



"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,26%

"Има такъв народ" – 0,8%