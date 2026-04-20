При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Варна
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи във Варна.
"Прогресивна България" – 45,13%
ГЕРБ-СДС – 14,47%
ПП-ДБ – 13,12%
"Възраждане" – 6,13%
"Величие" – 4,24%
"Сияние" – 3,77%
МЕЧ – 2,94%
"БСП – Обединена левица" – 2,31%
ДПС – 2,22%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,26%
"Има такъв народ" – 0,8%