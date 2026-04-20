При 98,78% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ

Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 98,78% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 44,66%

ГЕРБ-СДС – 13,39%

ПП-ДБ – 12,7%

ДПС – 6,96%

"Възраждане" – 4,27%

МЕЧ – 3,23%

"Величие" – 3,12%

"БСП – Обединена левица" – 3,01%

"Сияние" – 2,9%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,52%

"Има такъв народ" – 0,74%





