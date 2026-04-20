Иван Димов с три медала и изравнен европейски рекорд в Батуми (ОБНОВЕНА)

Иван Димов направи впечатляващо представяне на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, след като спечели златен медал в изхвърлянето, както и сребърни отличия в изтласкването и в двубоя в категория до 65 килограма.

Българинът бе безапелационен в първото движение, където реализира и трите си опита – 137, 141 и 145 кг. С последния си успешен опит той изравни европейския рекорд и заслужено се качи на върха.

В изтласкването Димов започна стабилно с 166 и 172 кг, но при третия си опит на 177 кг, с който атакува титлата в двубоя, получи травма в задната част на бедрото. Така той остана със сребро в движението и събра двубой от 317 кг.

Европейски шампион стана турчинът Мухамед Озбек с 323 кг, след като записа 180 кг в изтласкването. Третото място зае сънародникът му Ферди Хардал с 293 кг.

Другият български представител в категорията Здравко Пеловски завърши шести с двубой от 279 кг.

Българското участие на шампионата продължава да бъде повече от успешно. По-рано през деня Ангел Русев спечели шеста поредна европейска титла в категория до 60 кг, а в неделя Бояна Костадинова завоюва бронз при жените до 48 килограма.