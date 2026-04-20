БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:35 мин.
Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 00:27 мин.
Чете се за: 02:57 мин.
Чете се за: 00:22 мин.
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Димов с три медала и изравнен европейски рекорд в Батуми (ОБНОВЕНА)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази

Българинът триумфира в изхвърлянето до 65 кг след перфектна серия от опити

иван димов злато изравнен европейски рекорд батуми
Слушай новината

Иван Димов направи впечатляващо представяне на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, след като спечели златен медал в изхвърлянето, както и сребърни отличия в изтласкването и в двубоя в категория до 65 килограма.

Българинът бе безапелационен в първото движение, където реализира и трите си опита – 137, 141 и 145 кг. С последния си успешен опит той изравни европейския рекорд и заслужено се качи на върха.

В изтласкването Димов започна стабилно с 166 и 172 кг, но при третия си опит на 177 кг, с който атакува титлата в двубоя, получи травма в задната част на бедрото. Така той остана със сребро в движението и събра двубой от 317 кг.

Европейски шампион стана турчинът Мухамед Озбек с 323 кг, след като записа 180 кг в изтласкването. Третото място зае сънародникът му Ферди Хардал с 293 кг.

Другият български представител в категорията Здравко Пеловски завърши шести с двубой от 279 кг.

Българското участие на шампионата продължава да бъде повече от успешно. По-рано през деня Ангел Русев спечели шеста поредна европейска титла в категория до 60 кг, а в неделя Бояна Костадинова завоюва бронз при жените до 48 килограма.

#европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми 2026 г. #Иван Димов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Вдигане на тежести

Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 00:57 мин.
Чете се за: 03:35 мин.
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чете се за: 04:17 мин.
Парламентарни Избори 2026
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ