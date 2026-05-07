Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Димитър Илиев награди медалистите от европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми

Димитър Илиев награди медалистите от европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди медалистите от европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. Националните състезатели спечелиха общо от двете движения и двубоите 14 медала – шест златни, пет сребърни и три бронзови.

При 60-килограмовите Ангел Русев завоюва шеста поредна европейска титла, докато Дениз Данев грабна бронза в изтласкването. В категория до 65 кг Иван Димов се окичи със сребърен медал в двубоя след злато и сребро в отделните движения.

При 94-килограмовите Карлос Насар не остави шанс на конкуренцията с пълен златен комплект.

Христо Христов завърши на трета позиция в двубоя в категория до 110 кг след среброто и бронза в отделните движения.

При жените до 48 кг Бояна Костадинова донесе още две отличия за страната с третото си място в двубоя и сребърния медал в изхвърлянето.

Почетни плакети получиха и треньорите Павел Христов, Борислав Налбантов, Живко Николов и Радослав Атанасов.

„Поздравявам ви за отличното представяне на европейското първенство в Грузия. Въпреки трудностите показахте воля, дух и характер и отново защитихте авторитета на България. Имаме много млади и талантливи състезатели в този спорт и той заслужава да се развива при възможно най-добри условия“, заяви министър Илиев.

Националните ни състезатели и треньори изразиха своята благодарност за финансиране от страна на ММС, което позволи на отбора да участва в шампионата на Стария континент.

„Надявам се в бъдеще вече да не се работи на парче, а да се реши проблемът във федерацията напълно и да имате спокойствието да се подготвяте по най-добрия начин“, завърши Димитър Илиев.

България завърши на второ място в класирането по медали, като пред нас се нареди единствено Армения.

