Тържествено посрещане на Иван Димов в Сопот

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Атлетът спечели сребърен медал на европейското първенство по вдигане на тежести.

Иван Димов
Снимка: БТА
В Сопот посрещнаха тържествено състезателя по вдигане на тежести Иван Димов, който завърши със сребърен медал в двубоя в категория до 65 килограма на изминалото европейско първенство в Батуми, Грузия. Димов бе приветстван от кмета на града Станислав Стоенчев, представители на общинския съвет и множество свои съграждани.

На шампионата на Стария континент Димов събра актив от 317 килограма в двубоя, като постигна 145 в изхвърлянето и 172 в изтласкването. Постижението му в първото движение е и изравнен европейски рекорд, като с него той взе злато в изхвърлянето.

Кметът Станислав Стоенчев поздрави Иван Димов за неговия успех и го награди с почетна грамота и парична премия.

„Като бивш спортист, в мое лице знаеш, че имаш винаги нашата подкрепа. Готви се за следващите състезания, а ние като администрация, общински съветници и всички съграждани от община Сопот сме твърдо зад теб“, обърна се към Иван Димов кметът Станислав Стоенчев.

„Изненадам съм. Не знам как да реагирам, но със сигурност чувството е много хубаво. Радвам се, че хората ме подкрепят. Обичам града си. Макар че не успях да стана първи, това е повод за гордост“, емоционален бе Иван Димов.

#европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми 2026 г. #Иван Димов

