ЦСКА награди Карлос Насар за четвъртата му европейска титла

ЦСКА отличи Карлос Насар за четвъртата му европейска титла преди началото на реванша от полуфиналите за Купата на България с Лудогорец.

Насар, който триумфира безапелационно на първенството в Батуми, Грузия, получи фланелка от спортния директор Бойко Величков, както и плакет.

Най-добрият щангист в света ще подкрепа любимия си отбор от трибуните на Националния стадион.

ЦСКА има гол аванс след първата среща с Лудогорец, спечелена с 2:1 в Разград.