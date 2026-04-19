Приключи изборният ден в Силистренско, избирателната активност е 43,68%

При избирателна активност от 43,68% приключи изборният ден в област Силистра. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Константин Стоилов. Своя глас са дали 48 359 от имащите право на глас малко над 112 000 избиратели.

Най-висока избирателна активност днес e отчетена в община Алфатар – 51,32%, а най-ниска в община Кайнарджа - близо 35,8%.

От Областната дирекция на МВР съобщиха, че изборният ден в Силистренска област е преминал спокойно и без регистрирани инциденти. Не са постъпили сигнали за нарушения, свързани с полицейската охрана или пожарната безопасност в местата за гласуване.

Създадена е била и необходимата организация за транспортиране на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии до Районната избирателна комисия, като процесът се осъществява под полицейска охрана.