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Проблем с електрозахранването предизвика интензивно факелно изгаряне в „Лукойл Нефтохим Бургас“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Проблем с електрозахранването предизвика интензивно факелно изгаряне в „Лукойл Нефтохим Бургас“

Проблем с електрозахранването предизвика интензивно факелно изгаряне в „Лукойл Нефтохим Бургас“
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Черен дим и силен пламък се издигнаха от факелна кула на „Лукойл Нефтохим Бургас“. В писмена позиция до БНТ от рафинерията обясниха, че интензивното факелно изгаряне днес в рафинерията се дължи на изключително дълбок спад на захранващото напрежение, практически до нула, довел до аварийно спиране на близо 80% от технологичните инсталации.

Причината е външна за рафинерията и е свързана с подстанция „Камено“, работеща на 110/20 кV, където по същото време са извършвани планови профилактични дейности. Възникнало е трифазно късо съединение, предизвикало три последователни смущения на напрежението с продължителност съответно 400 милисекунди, 1 секунда и отново 400 милисекунди.

Конкретните причини за инцидента - човешка грешка или техническа неизправност - следва да бъдат установени от Електроенергийния системен оператор.

Подобно по дълбочина и мащаб външно електрическо смущение, засегнало рафинерията, не е регистрирано през последните 25 години. Факелните системи са неразделна част от технологичните процеси и системите за безопасност на всяка съвременна нефтопреработвателна рафинерия.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ разполага с четири въглеводородни факела и един факел за сероводород. При нормална експлоатация те се намират в постоянна готовност - 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, като работят само пилотните горелки, чиито пламъци са практически незабележими през деня.

Основното им предназначение е при пуск или при планово и/или аварийно спиране на оборудване, технологични инсталации или производствени процеси да приемат отделените газове и да осигурят тяхното контролирано и безопасно изгаряне, предотвратявайки опасното им натрупване и изпускане в атмосферата.
Факелните глави са оборудвани със системи за бездимно горене чрез подаване на водна пара, която подобрява смесването на газовете с атмосферния кислород.

При внезапно и масово постъпване на въглеводородни газове, какъвто е днешният случай, е необходимо време за регулиране на пароподаването. В този преходен период може да се наблюдава и черен дим.

Черният цвят се дължи основно на фини частици елементарен въглерод - сажди, образувани при непълното изгаряне на въглеводородите. Продуктите на горенето съдържат също водна пара и въглероден диоксид, но не и въглеводороди и именно в това е смисъла на целенасоченото изгаряне да не се допусне опасното изпускане на въглеводороди в атмосферата.

По наличната оперативна информация измервателните станции за контрол на качеството на атмосферния въздух, разположени в Бургас, Камено и Долно Езерово, не са регистрирали превишения на контролираните показатели за замърсяване вследствие на днешното факелно изгаряне.

Не са постъпвали и оплаквания от граждани, свързани със замърсяване на атмосферния въздух.
Независимите системи за мониторинг на рафинерията също не са отчели превишения на контролираните показатели.

Следователно наличните данни от измерванията не показват влошаване на качеството на атмосферния въздух над установените нормативни норми и към момента няма основания за притеснение сред населението.

#„Лукойл Нефтохим Бургас“ #факелно изгаряне #магистрала "Тракия"

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