Регионалният министър разпореди ревизия на Община Варна заради случая "Баба Алино"

Тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството в незаконния град край Варна са освободени. Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа. Работата с тях обаче е приключила. Според информация на "По света и у нас" на тези служители не е повдигнато обвинение. Затова и са освободени.

От украинската фирма отказаха коментар.

Много лица са замесени в случая с незаконното строителство, каза днес министърът на регионалнното развитие Иван Шишков. От Камарата на архитектите във Варна пък водят свое разследване.

Регионалният министър Иван Шишков е разпоредил ревизия на община Варна заради изграждането на "незаконния град", заяви той в ефира на "Говори сега". Той коментира и че единственият, който може да разруши незаконно построеното е кметът.

Отговорност за появата на този незаконен град носят и настоящият и бившият кмет на Варна. Това заяви в предаването “Говори сега” министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Той допълни, че много хора са участвали в тази документална измама.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие:"Да израстне наистина един цял град пред очите на администрация, и то от две политически сили - тоест веднъж от ГЕРБ, веднъж от кмета, защото тя е израстнала пред очите и на двете администрации."

Като изключително голям скандал определят появата на този незаконен град от Камарата на архитектите във Варна. Те са подавали сигнали за строителството до общината, народни представители и общински съветници още преди две години.

арх. Марин Велчев, председател на Камарата на архитектите във Варна: "По-сериозният проблем е, че е допуснато строителството през тези от 2024 година досега, след констатираните нарушения на Общината и на строителен контрол. И най-големият парадокс е, че януари месец сега се прави допускане за подробен устройствен план на тази територия, което пък при наличието на констатирано незаконно нарушение."

Камарата също води свое разследване за сканадалното строителство край Варна. Браншовиците изискват документи от общината, а на среща с живеещите в селището архитектите проверяват какви официални книжа са получили собствениците на имоти там.

арх. Марин Велчев, председател на Камарата на архитектите във Варна: "Чертежите, които ми предоставиха, са без никакви официални данни вътре, на атрибути на Камарата, като печат, застраховка и правоспособност за съответната година. Така че абсолютно смело мога да заявя, че това, което е показвано и предлагано на клиенти, които са закупени там, не са оригиналните чертежи, ако те твърдят, че имат oдобрени строителни книжа."

Събарянето на незаконниите сгарди е задължение на Община Варна.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Незаконните постройки трябва да ги разруши кмета на Варна. Този, който 3 години не е направил нищо. Това е негов ангажимент. Ако той не го направи, държавата може ли да се намеси? Не, той трябва да го направи. В рамките на този закон трябва да го направи кмета."

Въпреки скандала и разследването на случая, в един от сайтовете на украинската корпорация все още се продават недвижими имоти във въпросното незаконно селище. Квадратният метър започва от 1600 евро.

