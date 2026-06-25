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ЕКСТРЕМНИ ЖЕГИ В ЕВРОПА

Рекордни горещини причиняват масова смърт на домашни птици във Франция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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рекордни горещини причиняват масова смърт домашни птици франция
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Екстремните горещини във Франция са причинили смъртта на стотици хиляди домашни птици, което е претоварило службите за събиране на труповете им и е принудило властите да обмислят погребването им на място във фермите в двата най-големи региона за производство на птиче месо в страната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на земеделски организации.

Загубите идват в момент, когато Западна Европа е обхваната от смъртоносна, рекордна гореща вълна. Тя вече отне живота на десетки хора, затвори училища, прекъсна електрозахранването и принуди фермерите да прибират зърно през нощта. Във вторник температурите във Франция достигнаха 44,3 градуса по Целзий, като се очаква екстремните стойности да се задържат и през следващите дни.

„В двата ни най-големи птицевъдни региона наблюдаваме повишена смъртност поради жегата“, каза ръководителят на френска група за птицевъдство, добавяйки, че това се случва както в закрити, така и в открити ферми. Той оцени щетите на поне няколкостотин хиляди загинали птици, но уточни, че е твърде рано да се даде окончателен брой.

Франция е третият по големина производител на птиче месо в Европейския съюз след Полша и Испания. Регионите Бретан и Пеи дьо ла Лоар заедно съставляват близо 60% от птицевъдния сектор във Франция. Земеделските камари на двата региона издадоха предупреждения за „масова“ смърт сред птиците.

Мъртвите селскостопански животни обикновено се събират и извозват до екарисажи, но според земеделските камари обемът в момента е твърде голям, за да може службата да се справи. На фермерите, които очакват събиране или загробване на животните, е било препоръчано да посипят труповете с дървени стърготини, за да абсорбират течностите. Загробването във фермите може да се извършва само след технически и екологични проверки, съобщиха браншовите организации.

#домашни птици #екстремни жеги в Европа #пернати #горещо време #птици #Франция

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