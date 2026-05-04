Резки скокове и спадове в цените на петрола

Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари днес, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за ирански обстрел срещу американски бойни кораби и за успешно ескортиране от страна на Съединените щати на търговски плавателни съдове през Ормузкия проток.

А също и след ракетните и дронови удари на Иран срещу Обединените арабски емирства и Оман. След последните сортът "Брент" поскъпна до близо 115 долара за барел - увеличение с около 6 процента в сравнение с миналия петък.

А американският сорт "West Texas" се търгува с 3-процентно увеличение за над 105 долара за барел.