РИК - Бургас освободи двама членове на СИК заради напускане на изборните помещения

Районната избирателна комисия в Бургас освободи двама членове на секционни избирателни комисии, след като са напуснали изборните помещения и не са изпълнявали задълженията си.

Първият случай е от секция 22, където член на комисията е напуснал още в 10.00 часа сутринта и не се е върнал. След многократни опити за връзка, той е обяснил отсъствието си с личен ангажимент.

Във втория случай в секция 129 друг член на СИК също е напуснал помещението и не е отговарял на телефонните обаждания, като до края на проверката не се е явил обратно.

След извършени проверки от страна на РИК - Бургас е установено нарушение на Изборния кодекс, поради което и двамата са освободени от длъжност.