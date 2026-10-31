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Росен Барчовски: Наш дълг е да оставим нещо след себе си за следващите поколения

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Спорт
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Специалистът признава, че през последните години доверието в подбора на националните отбори е било разклатено.

Росен Барчовски
Снимка: БФ Баскетбол
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В навечерието на първия камп за селекция по Програма „Развитие“ председателят на Треньорската комисия към Българската федерация по баскетбол Росен Барчовски сподели очакванията си от новата стратегия. Той отправи и апел към треньорите, които работят с деца в България.

Барчовски е един от най-опитните и успешни български треньори. Роден е на 16 август 1960 г. в София, в баскетболното семейство на Цвятко Барчовски и Ваня Войнова. Като състезател на ЦСКА става седем пъти шампион на България и девет пъти печели Купата на страната. Като треньор извежда Славия до шампионската титла и Купата на България през 1997 г. Начело на ЦСКА печели Купата през 2005 г. и стига до два финала за титлата – през 2004 и 2005 г. През 2016 г. води Рилски спортист до първата Купа на България в историята на клуба. С Рилски спортист е и двукратен вицешампион в Балканската лига. Около 15 години е начело на мъжкия национален отбор, с който се класира на три европейски първенства – Евробаскет 2005, Евробаскет 2011 и Евробаскет 2022. От лятото на 2025 г. е старши треньор на Шумен в Националната баскетболна лига.

„На път е да се осъществи една идея, която твърде дълго имахме, но къде по обективни, къде по субективни фактори остана само на думи. Ето, че дойде моментът да я видим да започне да се случва и на дела. Очаквам и вярвам, че тази програма ще бъде изключителна мотивация както за всички млади играчи, така и за всички млади треньори в България“, заяви Барчовски.

По думите му основната цел на програмата е да се работи с много по-широк кръг от играчи и треньори.

„Според програмата, над която работихме и която одобрихме, основната цел и при играчите, и при треньорите е да се работи с по-широк кръг. Искаме да видим възможно най-много талантливи момчета от цяла България по регионите. Искаме и да приобщим колкото се може по-голяма група треньори, които са истински готови да работят здраво, постоянно и с отдаденост, с цялото желание на света. Най-вече треньори, които искат да се учат и показват постоянство, желание, висок морал и етика“, добави специалистът.

Край на съмненията в селекцията

Барчовски признава, че през последните години доверието в подбора на националните отбори е било разклатено. Новата програма трябва да промени това.

„Огромна мотивация за всички нас, които прегърнахме тази програма, е усещането, че в последните години, къде обективно, къде субективно, позволихме в баскетболната общественост да се създаде впечатлението, че няма правилен критерий при избора на деца в националните ни отбори. Позволихме някак си да се насади съмнение в селекцията и в подбора на кадри. Затова казвам, че със старта на тази програма тръгваме напълно открито. Имаме категорично ясна стратегия какво ще се прави, как, кога, къде и с каква цел. И най-вече – по какви критерии ще се викат децата и треньорите на тези национални кампове“, сподели Барчовски.

Работата отдолу, а не смяната на правилата

Председателят на Треньорската комисия е категоричен, че истинската промяна в българския баскетбол няма да дойде от регламентите, а от работата с децата.

„В сърцето на тази програма стои опитът на един много успешен треньор – не само в мъжкия баскетбол, но и при подрастващите. Стои и твърдото убеждение на всеки един от нас. Наясно сме, че нашата единствена мисия оттук нататък е да се посветим изцяло на развитието на българските деца и да се фокусираме максимално върху изграждането на основите на бъдещото поколение добри български играчи. Нямаме време повече да се заблуждаваме, че можем да постигнем каквото и да било, като сменяме правилата – по-малко чужденци, повече чужденци, по-малко българи, само българи, повече млади на терена. Това е заблуда. Истинската промяна ще донесе жестоката работа от най-долу, там, където тръгват и започват децата.“

Барчовски не крие, че предизвикателствата пред програмата са огромни.

„С всичка сила и с цялата си същност искам тази програма да успее. Вярвам в нейния успех и ще помагам с каквото и колкото мога, за да се случват нещата. Ще бъде адски трудно, ще бъде направо невъзможно. Знам какво е да се организират толкова интензивни лагери по време на активния период на първенства, турнири и училище. Ние обаче сме готови. Ще се борим, ще се държим заедно и няма да се предадем. Наш дълг е да оставим нещо след себе си за следващите поколения“, категоричен е треньорът.

„Бъдете там“

Тренировките на националните отбори до 16 и до 18 години в първия камп са отворени за всички треньори. Барчовски се обърна директно към тях:

„Отправям апел към българските треньори, които работят с деца: отидете на тези тренировки. Намерете начин да сте там. Гледайте, слушайте, коментирайте с колегите си и с Пини Гершон, който няма да върне никого. Задавайте въпроси, анализирайте и копирайте. Вижте как на практика трябва да се работи. Вижте на практика философията му – как се държи с играчите и с треньорите, как иска треньорите да се държат с играчите и помежду си, как вижда баскетбола на бъдещето, а не този днес, защото утре ще е различно. Бъдете там. Тези тренировки са по-ценни от който и да е теоретичен семинар. Ако не проумеем, че трябва да се учим и че пътят ще е дълъг, много болезнен и вероятно неблагодарен, просто ще си стоим, ще се сочим с пръст и ще се обвиняваме кой е най-виновен за незавидното положение, в което сме днес“, завърши Барчовски.

Първият камп за селекция по Програма „Развитие“ се провежда от 31 октомври до 2 ноември в София. Тренировките са в зала „Триадица“ в събота, в зала „Илия Мирчев“ на Герена в неделя и в зала „Свети Георги“ в понеделник.

# Росен Барчовски #БФ Баскетбол

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