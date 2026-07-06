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Румен Миланов: Информацията за пътуванията на Делян Пеевски и Десислава Атанова показва косвени връзки в държавното управление

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Информацията за пътуванията на Делян Пеевски и Десислава Атанасова показва наличието на косвени връзки във висшия етаж на държавното управление, каза депутатът от "Прогресивна България" Румен Миланов в "Още от деня".

Румен Миланов, депутат от ПБ, ротационен председател на Комисията за контрол на службите: "Тези косвени връзки на пръв поглед не се виждат, те не са водещи, но могат да оказват съществено влияние в решенията на държавното управление, в най-широкия смисъл. Не трябва да се пренебрегват такива връзки, които може и да са съвсем приятелски, но мисля, че не всичко е толкова на принципа приятелство, а повече принципа на интереса и "приятелите на стола". Такива зависимости не могат да се докажат, но те са едно допълнение към преки доказателства, ако има такива, а най-вероятно такива има за дейността и имотното състояние на тези хора. Нека да го приемам условно. Дали е господин Пеевски или някой друг, който, примерно, има такива разходи, а неговата данъчна декларация е доста така бледа. Веднага възника въпросът, защо е тази диспропорция в приходи, разходи и, респективно, платени данъци. И за мен един възлов момент в цялата тази история е данъчната система и кой какви данъци е платил на база на неговите доходи и, респективно, разходи, които има."

По думите на Румен Миланов скандалът определено е тема за политиците в Народното събрание.

Румен Миланов, депутат от ПБ, ротационен председател на Комисията за контрол на службите:"От гледна точка на политика, това е безспорно предмет на залата, както се казва, и на Народното събрание. А от гледна точка на контрол на службите за сигурност, ги казвам най-общо, това вече трябва да се провери конкретните данни във връзка с дейността на тези служби по тази тема. Това е вече въпрос на друго бъдещо решение."

Той заяви още, че би трябвало процедурата по придобиването на данните от системата PNR да е спазена от службите. За него не е изненада, че конституционният съдия Десислава Атанасова се е отказала от международния си паспорт и в момента ползва дипломатически такъв, който дава определени привилегии.

Румен Миланов определи като притеснително разминаването на данните от различните дирекции в МВР по този случай.

Румен Миланов, депутат от ПБ, ротационен председател на Комисията за контрол на службите: "Принципно това не е добре, и ако има различни сигнали, т.е. различна информация, това е работа на съответния ръководител да направи тази среща с тех и да проучи защо се дължи това различие на един и същ процес. Може би едни знаят повече, другите знаят по-малко, тогава вече трябва да се направи комплексната оценка на един процес. Така че да има различна информация по принцип за нещо и което не е проверено, по принцип е недопустимо."

По повод скандала "Баба Алино" Миланов изтъкна, че случаят е комплекс от съвместни действия на международна организирана престъпна структура, но тя не е можела да функционира без национални и регионални играчи.

Много звучи така банално, но тези три нива имат голяма мощ и по тази причина този град или квартал се изгражда и никой нищо не вижда. Там има и кмет, има и местна власт, има полиция, има служби за сигурност, в този случай е териториалната дирекция на ДАНС, има много такива и други инструменти, които това да се забележи.

Румен Миланов допълни, че към председателят на ДАНС в периода 2021-2025 г. Пламен Тончев трябва да бъдат зададени много въпроси, но най-важният въпрос, който той би му задал, е ще има ли готовност ДАНС да изпълнява стрикно закона по отношение всички дейности, които са в неговата компетентност и да не си затварят очите.

На "Прогресивна България" сега предприехме изменение и допълнение закона за Министерство на вътрешна работа. Но ни

Предстои оценка на сега действащите закони в сектора "Сигурност" и в службите за защита на националната сигурност, след като от "Прогресивна България" са предприели промени в Закона за МВР. Тяхното оптимизиране е с оглед ефективност и да се укрепи функционирането на Съвета по сигурността, който би трябвало да бъде координатор на информацията в сферата на националната сигурност и да подпомогне дейността на Министерския съвет, каза още Румен Миланов.

Вижте целия разговор във видеото

#„Баба Алино“ #Румен Миланов #Десислава Атанасова #делян пеевски #скандал

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