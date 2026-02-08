БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо

Случаят „Петрохан“ отново поставя въпроса за институционалната отговорност и ролята на държавата при тежки криминални инциденти. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ бившият вътрешен министър Румен Петков коментира случилото се и очерта сериозни съмнения около действията на институциите преди трагедията.

Според него случаят „Петрохан“ показва институционална немощ. За него при това криминално деяние има два основни въпроса:

„Кой и защо извърши това престъпление? Няма как да не смущава фактът, че една НПО с име, което внушава усещане за държавна намеса, 20 дни след регистрацията е легитимирана от министерството по един твърде убедителен, да не кажа съмнителен начин. Някак се бяга от тази тема. Съратници и политици на същия министър се ангажират с финансова подкрепа. Има едно политическо поддържане, което се вее на байрак, когато от него трябва да се изцедят дивиденти пред обществото, и когато стане тази трагедия, тогава всички тези хорица се прискриват.“

Петков предупреди, че „въпросите наистина са повече от отговорите.

"Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори, институционални, добре аргументирани, по най-бързия начин.“

Според него случаят поставя сериозен въпрос за ролята на институциите, включително МВР, ДАНС и Агенцията за закрила на детето.

Вижте целия разговор с Румен Петков във видеото.

