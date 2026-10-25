БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 00:50 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 01:45 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

С технически проблеми в електронните устройства за гласуване започна изборният ден в Русенско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Запази

Избирателната активност в община Русе до обяд е 6.62%

изборният ден русенско започна спокойно
Слушай новината

Технически проблеми в електронните устройства за гласуване белязаха началото на изборния ден и в Русенско. От районната избирателна комисия съобщават, че става въпрос за три машини в по-малките населени места.

Избирателната активност в община Русе към момента е 6.62 % като своя вот са упражнили близо 13 хиляди души.

За технически проблем с две от електронните устройства се разбра още в първия час на изборния ден. Проблемът с първото устройство е заради неправилно сверен часовник, а при втория случай машината отказала да принтира хартиена разписка от упражнения вот. Техниците по места са отстранили неизправностите.

Малко по-късно обаче проблеми са възникнали при още две машини. В Село Щръклево мрежовото захранване на машината не е сработило, ав село Сандрово изобщо не е стартирала машината. Затова и в двете секции се е преминало изцяло на гласуване на хартиени бюлетини.

Секционните избирателни комисии в Русенско са 335. Имащите право на вот в Русенско са около 195 хиляди души.

Вижте повече в прякото включване на Пламента Тонева.

#България избира президент #машинното гласуване #проблеми с машинно гласуване #Русе

Водещи новини

ЦИК: Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
ЦИК: Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция – празни секции и коридори Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция – празни секции и коридори
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Незаконна предизборна агитация край избирателна секция в Созопол Незаконна предизборна агитация край избирателна секция в Созопол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК в...
Чете се за: 01:45 мин.
Регионални
"Правят далавери, дават пари": Засилено полицейско...
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
Поскъпване при повечето зеленчуци и спад в цените на основните...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Специална програма на БНТ за президентските избори – от...
Чете се за: 04:55 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ