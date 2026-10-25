С технически проблеми в електронните устройства за гласуване започна изборният ден в Русенско

Технически проблеми в електронните устройства за гласуване белязаха началото на изборния ден и в Русенско. От районната избирателна комисия съобщават, че става въпрос за три машини в по-малките населени места.

Избирателната активност в община Русе към момента е 6.62 % като своя вот са упражнили близо 13 хиляди души.

За технически проблем с две от електронните устройства се разбра още в първия час на изборния ден. Проблемът с първото устройство е заради неправилно сверен часовник, а при втория случай машината отказала да принтира хартиена разписка от упражнения вот. Техниците по места са отстранили неизправностите.

Малко по-късно обаче проблеми са възникнали при още две машини. В Село Щръклево мрежовото захранване на машината не е сработило, ав село Сандрово изобщо не е стартирала машината. Затова и в двете секции се е преминало изцяло на гласуване на хартиени бюлетини.

Секционните избирателни комисии в Русенско са 335. Имащите право на вот в Русенско са около 195 хиляди души.

Вижте повече в прякото включване на Пламента Тонева.