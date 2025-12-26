СЪБИТИЯТА НА 2025: Балканите - урок по демокрация

Те не харесват реалността, в която живеят. Изпитват нетърпимост към корупцията, беззаконието и лошото управление. Искат си мечтите. Затова са на улицата.

Това са младите хора на Балканите, които искат живот, различен от настоящия.

СЪРБИЯ

В Сърбия недоволството им беше породено от трагедия, отнела живота на 16 души - рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад в края на 2024 година.

Мая, протестираща: "Тъжно е, защото корупцията убива. Едно 6-годишно дете никога няма да има 7-а свещичка на тортата си."

От Нови Сад до Белград и Ниш - протестната вълна обхвана над 85 факултета.

Снимки: АП/БТА

Кристина, протестираща: "Сърбия не принадлежи на Вучич. Сърбия принадлежи на нас."

От локален, протестът прерасна в най-мащабната демонстрация от десетилетия в Сърбия.

Александър Вучич, президент на Сърбия (29 януари 2025г.): "Това е гняв, какъвто не съм виждал през живота си."

Вучич увери - "властта чу посланието", обеща диалог, който така и не се случи, но пък многократно заплашваше с "решителен отговор". Основното искане така и не е изпълнено - да се проведат предсрочни избори.

ТУРЦИЯ

Мощно и гръмко - милиони се надигнаха и в Турция в подкрепа на най-големия противник на президента Ердоган - кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. През март той беше арестуван по обвинение за подкуп, рекет, злоупотреба с обществени средства и връзки с терористична организация.

Престъпления, за които прокуратурата поиска общо 2352 години затвор. Арестуваха и над 100 души от обкръжението на кмета. Най-масовите протести в Турция от години бяха наречени - недоволството на поколение Z.

"Имаме право да гласуваме, да избираме кой ще ни управлява, но те ни отнеха това право."

Имамоглу вече е бивш кмет на Истанбул, но остава единствен кандидат-президент на опозицията.

Екрем Имамоглу: "Нека се страхуват! Работя много и ще работя още повече. Няма значение къде се намирам."

Президентският вот трябва да се проведе през 2028 година.

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция (26 март 2025 г.): "Шоуто на опозицията ще спре все някога и те ще се срамуват от злото, което причиниха на страната."

Имамоглу има шанс да влезе в предизборна битка. Но само ако дотогава срещу него няма ефективна присъда. Така че "турската пролет" на недоволството може да има кулминация.

РУМЪНИЯ

Румъния влезе в световните учебници по история - с внушителен пример за дигитална машинация, с ограничена медийна свобода и с манипулирането на изборните резултати, но и с масовия и безпощаден отговор на гражданското общество.

Главният герой в този урок трябваше да бъде Калин Джорджеску, който мечтаеше да е президент, но избирателите му отредиха съдбата на политически отшелник.

Калин Джорджеску, независим политик: "Не съм екстремист, както твърдят. Не съм и фашист. Аз съм румънец, който обича страната си."

Включи се в президентската кампания през 2024 г., като проруски популист и евроскептик. Избра да е пасивен на реалната политическа сцена, но свръхактивен с дезинформация в ТикТок. Стратегия, която му осигури първо място на първия тур от президентските избори. Резултат, който взриви обществото.

Дениз Константин, артист: "Той беше 9-ият най-гледан човек в ТикТок в света. Това е невъзможно с нулев бюджет. Ръката на Русия беше очевидна. Но хората от улицата успяха да предотвратят опасността."

Последваха анулиране на изборите, насрочване на нови и победа за Никушор Дан.

Никушор Дан, президент на Румъния (18 май 2025 г.): "Бяхме на кръстопът между Запада и антизапада. В обществото цареше страх. Но неслучайно това са най-важните избори за последните 35 години."

Румънски урок по избирателна активност, който напомни за силата на гласоподавателите в демократичните общества.