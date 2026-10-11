Сензация в Шанхай, 21-годишен французин изхвърли Бен Шелтън от турнира

Американецът Бен Шелтън приключи участието си на турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Шанхай, след като допусна изненадваща загуба от 21-годишния французин Артур Геа. Младият тенисист постигна една от най-значимите победи в кариерата си, налагайки се със 7:6(5), 7:6(3) в среща от третия кръг на надпреварата.

Шелтън, който достигна до финала на Откритото първенство на САЩ, не успя да намери противодействие на стабилната игра на своя съперник в решителните моменти. Американецът беше започнал участието си в Шанхай с победа навръх 24-ия си рожден ден, но този път трябваше да напусне турнира.

Първият сет премина без решаващо предимство за някой от двамата и достигна до тайбрек, в който Геа показа по-здрави нерви и се наложи със 7:5 точки.

Във втората част двамата си размениха по един пробив в седмия и осмия гейм, след което отново се стигна до тайбрек. Французинът демонстрира по-голяма стабилност и го спечели със 7:3, с което сложи край на двубоя.

На осминафиналите Артур Геа ще се изправи срещу чеха Якуб Меншик, който преодоля аржентинеца Франсиско Серундоло с 6:3, 3:6, 6:2 след два часа игра.

Поставеният под номер 13 Меншик има добри спомени от турнира в Шанхай. През 2024 година именно там той достигна до първия си четвъртфинал на турнир от сериите "Мастърс 1000“, след като отстрани българина Григор Димитров. Впоследствие чехът отстъпи пред своя идол Новак Джокович.

Карен Хачанов също си осигури място сред най-добрите 16 тенисисти, след като победи убедително французина Адриен Манарино с 6:2, 6:4.

Руснакът, поставен под номер 26 в основната схема, ще срещне в следващия кръг деветия поставен Алекс де Минор.

Австралиецът преодоля съпротивата на японеца Реи Сакамото, преминал през квалификациите, след успех със 7:6(6), 6:4. Де Минор трябваше да положи сериозни усилия в първия сет, но след спечеления тайбрек успя да затвори срещата в две части.

Напред продължава и полякът Хуберт Хуркач, който надделя над представителя на домакините И Чжоу с 6:2, 3:6, 6:3. След като си размениха по един сет, Хуркач наложи волята си в решителната трета част и заслужи мястото си в четвъртия кръг.

Така турнирът в Шанхай продължава с интересни сблъсъци, а отпадането на Бен Шелтън се превърна в една от големите изненади в третия кръг на надпреварата.