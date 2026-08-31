Ще позволи ли съдът в Кочани на Ива Михайлова да напусне родния си град, за да се лекува?

Съдът в Кочани решава - дали да позволи на Ива Михайлова да напусне родния си град, за да се лекува. БНТ първа повдигна темата за момичето от Република Северна Македония, което не може да напуска родината си, след участие в катастрофа.

В съдебната зала, в нейна подкрепа се събраха български народни представители от различни партии, а преди заседанието близки на Ива излязоха на символичен протест пред сградата на съда.

Делото все още не е започнало по същество. В началото на днешното съдебно заседание прокурорът по делото, подразнен от излъченото по Българската национална телевизия интервю с един от свидетелите - Дейвид Кръстов, поиска да се забрани на медиите да снимат по време на делото.

Прокурорът в съдебна зала твърди, че Българската национална телевизия е излъчила показания на Дейвид Кръстов от съдебната зала. Всъщност ние излъчихме интервю с Дейвид Кръстов за това, което той е видял по време на катастрофата, в която е пострадала Ива Михайлова. Интервюто беше записано пред съда. Това интервю беше записано, след като Дейвид Кръстов даде своите показания в съдебна зала, след като те бяха протоколирани в едно открито съдебно заседание.

Българската национална телевизия не е излъчвала показанията на Дейвид Кръстов. Вътре в съдебната зала не е правила подобно нещо, но именно това интервю явно е подразнило силно прокурора и той поиска – ползва това като аргумент – да иска медиите да не снимат по време на делото, въпреки че всички медии, които сме тук на делото, имаме разрешение да снимаме делото от председателя на Върховния съд на Република Северна Македония.

Също така прокурорът до момента иска делото да бъде отложено за друга дата поради това, че залата е пълна с прекалено много външни лица, които са дошли от България, като включително казва, че би следвало в залата предимство да имат близките на пострадалите на процеса, а не хората, които са дошли да подкрепят Ива Михайлова от България.

Сред тях са народни представители от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, „Демократична България“ и партия „Възраждане“.

Пред съдаимаше протест от хора от Кочани, които подкрепят Ива и смятат, че делото не се гледа справедливо.

„Гласността е нашето най-силно оръжие. Искаме да дадем гласност, за да има честен процес и така да усети тя, че има подкрепа, макар и минимална, от наша страна. Не е тайна, че има съмнения за обективността на самия съдебен процес. И мисля, че е една справедлива кауза и сме тук, за да ги подкрепим.“ "Не е тайна, че има съмнения за обективността на съдебния процес, мисля, че е една справедлива кауза и сме тук, за да ги подкрепим."

"Слушах изявлението, което майка ѝ даде, трагедия е цялото нещо. Още повече, че трагедия не описва момента, когато е намесена корпуция. Тук сме, да се надяваме, че правосъдието ще си свърши работата." "Сакаме правда, а правда у Македония тежко."

Демонстрация и в София пред посолството на Република Северна Македония у нас.