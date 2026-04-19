Сигнал за неправомерно попълване на бюлетини в Монтанско, под 40% активност

РИК - Монтана работи по сигнал за неправомерно попълване на бюлетини от член на СИК в село Септемврийци. По-малко от 40% от избирателите в Монтанско са упражнили правото си на вот към този момент. Най-ниска е избирателната активност в община Лом, а най-висока - в община Чипровци.

Общо 13 са подадените сигнали до РИК - Монтана, като повечето от тях са отхвърлени поради невъзможност да бъдат потвърдени. По случая с попълнените бюлетини от член на СИК предстои информацията да бъде предадена на разследващите органи, след като РИК обработи данните по него.