Славия заминава за Анталия със състав от 29 футболисти

Славия заминава на лагер в Турция с група от 29 футболисти, потвърдиха от клуба във вторник. "Белите" ще отпътуват за Анталия късно тази вечер, като ще останат в курорта до последния ден на януари.

Воденият от треньора Златомир Загорчич отбор ще изиграе общо пет приятелски мача на турска земя. В състава на Славия са четирите нови попълнения Нато Гасама, Велко Йеленкович, Християн Георгиевски и Владимир Николов, както и юношите на клуба Роберто Илиев, Борис Димитров, Чунг Нгуен-до и Валентин Петров.

Състав на Славия за лагера в Турция: Георги Петков, Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Илиян Илиев, Ертан Томбак, Христо Попадийн, Емил Виячки, Венцислав Керчев, Християн Георгиевски, Нато Гасама, Велко Йеленкович, Людовик Соарес, Кемело Нгуена, Георги Вълчев, Ерол Дост, Иван Минчев, Галин Иванов, Емил Стоев, Кристиян Стоянов, Тони Тасев, Роберто Илиев, Валентин Петров, Дарко Тасевски, Чунг Нгуен-до, Ахмед Ахмедов, Кристиян Добрев, Владимир Николов, Борис Димитров, Мартин Сораков

Програма за приятелските мачове на "белите" в Анталия:

15 януари

Славия – Младост Лучани (Сърбия)

20 януари

Славия – Кизилжар (Казхастан)

25 януари

Славия – Марибор (Словения)

30 януари

Славия – Факел Воронеж (Русия)

31 януари

Славия – Оренбург (Русия)





Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok