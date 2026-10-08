БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза...
Чете се за: 04:00 мин.
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с...
Чете се за: 05:12 мин.
Сирия поиска независимо разследване на потъването на...
Чете се за: 01:50 мин.
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Екипаж на хеликоптер от Авиобаза „Крумово“ с ексклузивен разказ за мисията по издирване и спасяване в Черно море. Военните летци са първите, направили оглед на мястото след атаките с дронове , които потопиха търговски кораб и екипажа му, а друг плавателен съд понесе значителни материални щети и двама души пострадаха от пожар на борда.

Мисия за търсене и спасяване в открито море и борба с минутите, за да се използва всеки шанс за помощ на бедстващи моряци. С тази задача излитат екипажите на двата хеликоптера от авиобаза „Крумово“ и влизат 70 мили навътре в морето, за да търсят оцелели сред плаващите отломки на един потопен кораб и друг във бедствие и със сериозни щети. Един час и половина на ниска височина над морската повърхност хеликоптерите „Кугър“ със спасители, бордни инженери и пилоти се опитват да открият оцелели. Въпреки добрите атмосферни условия, пределната концентрация и постоянна координация, в района на произшествието са намерени само плаващи останки от потъналия кораб.

Мисията във въздуха започва още в ранните часове след произшествието. В координация с Военноморските сили и с локация подадена от авиобаза „Безмер“, хеликоптерите влизат в небето над изключителната икономическа зона на България.

подполковник Пламен Дончев, зам. командир на 24-та АБ „Крумово“: „Ние се насочихме към този район и сравнително от голяма дистанция, може би повече от 15 мили, забелязахме кораба, който бедства. Приближавайки кораба, се натъкнахме на останките от потъналия кораб.“

Екипажите отлитат периметъра на ниска височина с надежда да открият оцелели. В хеликоптерите има и специално оборудване.

м-р Светлозар Александров, началник на отделение „Търсене и спасяване“ 24-та АБ „Крумово“: „Това са спасителен колан, спасителна носилка и спасителен кош. Те са предназначени за работа над вода.“

В продължение на час и половин екипажите работят в синхрон над морската повърхност. Параметрите на полета в един от хеликоптерите „Кугър“ следи бордния техник Пламен Мицев.

кап. Пламен Мицев, зам. командир „Оперативна подготовка на авиационната техника“ - 24-та АБ „Крумово“: „За да може да имаме визуален контакт с водната повърхност и да може да сме сигурни във това има ли бедстващ долу, дали можем да осъществим спасителната операция, въобще всякакви неща, които са специфични предвид на ситуацията и задачата, която получихме.“

Въпреки че, не успяват да открият оцелели от потъналия кораб, членовете на екипажа, приемат задачата като изпълнен дълг.

м-р Светлозар Александров, началник на отделение „Търсене и спасяване“ 24-та АБ „Крумово“: „Всеки един предмет го наблюдавахме, за да може, ако има някой шанс – човек, тяло – да го намерим.“

подполковник Пламен Дончев, зам. командир на 24-та АБ „Крумово“: „За нас е трупане на опит, а за хората, които са били там, е трагедия, за съжаление.“

И след спасителната операция в морето екипажът отново е в готовност да лети, за да е в помощ на бедстващи хора и да пази суверенитета на страната.

#авиобаза „Крумово“ #специално пред БНТ #екипаж #хеликоптер

Водещи новини

Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан" Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за президент на България СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за президент на България
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Фрегатата „Верни“ извърши оглед на кораба...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
ЕС и СЗО очакват информация от Русия за случая на чума в Сибир
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ