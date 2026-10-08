Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море

Екипаж на хеликоптер от Авиобаза „Крумово“ с ексклузивен разказ за мисията по издирване и спасяване в Черно море. Военните летци са първите, направили оглед на мястото след атаките с дронове , които потопиха търговски кораб и екипажа му, а друг плавателен съд понесе значителни материални щети и двама души пострадаха от пожар на борда.

Мисия за търсене и спасяване в открито море и борба с минутите, за да се използва всеки шанс за помощ на бедстващи моряци. С тази задача излитат екипажите на двата хеликоптера от авиобаза „Крумово“ и влизат 70 мили навътре в морето, за да търсят оцелели сред плаващите отломки на един потопен кораб и друг във бедствие и със сериозни щети. Един час и половина на ниска височина над морската повърхност хеликоптерите „Кугър“ със спасители, бордни инженери и пилоти се опитват да открият оцелели. Въпреки добрите атмосферни условия, пределната концентрация и постоянна координация, в района на произшествието са намерени само плаващи останки от потъналия кораб.

Мисията във въздуха започва още в ранните часове след произшествието. В координация с Военноморските сили и с локация подадена от авиобаза „Безмер“, хеликоптерите влизат в небето над изключителната икономическа зона на България.

подполковник Пламен Дончев, зам. командир на 24-та АБ „Крумово“: „Ние се насочихме към този район и сравнително от голяма дистанция, може би повече от 15 мили, забелязахме кораба, който бедства. Приближавайки кораба, се натъкнахме на останките от потъналия кораб.“

Екипажите отлитат периметъра на ниска височина с надежда да открият оцелели. В хеликоптерите има и специално оборудване.

м-р Светлозар Александров, началник на отделение „Търсене и спасяване“ 24-та АБ „Крумово“: „Това са спасителен колан, спасителна носилка и спасителен кош. Те са предназначени за работа над вода.“

В продължение на час и половин екипажите работят в синхрон над морската повърхност. Параметрите на полета в един от хеликоптерите „Кугър“ следи бордния техник Пламен Мицев.

кап. Пламен Мицев, зам. командир „Оперативна подготовка на авиационната техника“ - 24-та АБ „Крумово“: „За да може да имаме визуален контакт с водната повърхност и да може да сме сигурни във това има ли бедстващ долу, дали можем да осъществим спасителната операция, въобще всякакви неща, които са специфични предвид на ситуацията и задачата, която получихме.“

Въпреки че, не успяват да открият оцелели от потъналия кораб, членовете на екипажа, приемат задачата като изпълнен дълг.

м-р Светлозар Александров, началник на отделение „Търсене и спасяване“ 24-та АБ „Крумово“: „Всеки един предмет го наблюдавахме, за да може, ако има някой шанс – човек, тяло – да го намерим.“ подполковник Пламен Дончев, зам. командир на 24-та АБ „Крумово“: „За нас е трупане на опит, а за хората, които са били там, е трагедия, за съжаление.“

И след спасителната операция в морето екипажът отново е в готовност да лети, за да е в помощ на бедстващи хора и да пази суверенитета на страната.