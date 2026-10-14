Станка Златева: Българска федерация по борба не е частна собственост и придатък на ЦСКА

Напрежението в българската борба продължава да се покачва дни преди Общото събрание на федерацията на 17 октомври. Настоящият председател Станка Златева излезе с остра позиция срещу Гриша Ганчев и неговите поддръжници, като отправи сериозни критики към предишния управленски модел и категорично заяви, че няма намерение да отстъпва от започнатите промени.

Изявлението ѝ, публикувано на официалния сайт на Българската федерация по борба, идва в отговор на пресконференцията на опозицията. На предстоящите избори срещу Златева ще се изправи Тодор Ангелов, който се ползва с подкрепата на Гриша Ганчев.

"БФ Борба не е частна собственост. Тя не е придатък на ЦСКА, не е фирмен проект и не може да бъде управлявана според интересите на един човек“, заяви Златева.

Тя обвини представителите на предишния управленски модел, че в продължение на години са поставяли интересите на ограничен кръг хора над развитието на българските клубове и състезатели.

"Срещу мен и екипа ми се изправя "коалицията на натурализациите“ – хората, които повече от 25 години мачкаха българските клубове, състезатели и треньори“, посочи председателят на федерацията.

Според нея прекомерното разчитане на чуждестранни състезатели е изместило дългосрочната работа с българските деца и развитието на родната школа.

Златева отхвърли и отправените към нея обвинения в дискриминация и расизъм.

"Не е расизъм да защитаваш българските състезатели. Не е дискриминация да настояваш българските треньори да имат достойно място в собствената си федерация. Не е ксенофобия да искаш да изграждаш българска школа“, категорична беше тя.

Един от най-сериозните акценти в позицията ѝ беше свързан с финансовите отношения на федерацията през предишни години.

Златева твърди, че документи на централата показват предоставени заеми от фирми, свързани с Гриша Ганчев, като според нея материалите вече са предадени на прокуратурата.

"Когато "меценатството“ минава през заеми, а не само през безвъзмездна подкрепа, обществото има право да знае кой е вземал решенията, при какви условия и в чий интерес“, заяви тя.

Председателят на федерацията постави въпроса за участието на Ганчев в управленските решения, свързани с тези финансови отношения. Тя подчерта, че правната оценка на обстоятелствата трябва да бъде направена от компетентните органи.

В защита на своя мандат Златева изтъкна работата с подрастващите състезатели. По думите ѝ федерацията вече организира тренировъчни лагери за възрастовите групи до 15 и до 17 години, като разходите се поемат изцяло от централата.

"Докато те обещават да мислят, ние вече организираме тренировъчни лагери за тези възрастови групи на пълна издръжка на БФ Борба“, посочи тя.

Златева обърна внимание и на медалите, спечелени от младите български състезатели през последната година и половина, които според нея са доказателство за правилната посока на работа.

В изявлението си тя се обърна и към легендата на българската борба Валентин Йорданов, като изрази уважение към неговите постижения, но го призова внимателно да прецени подкрепата си за опозиционната кандидатура.

"Истинското обединение не може да се изчерпва с подкрепа за една кандидатура. То трябва да означава еднакви правила за всички клубове, реални инвестиции в българските деца и ясна отговорност за решенията, вземани през годините“, заяви Златева.

Според нея предстоящото Общо събрание ще бъде решаващо за бъдещата посока на българската борба.

"На 17 октомври клубовете ще трябва да изберат не просто председател. Ще трябва да изберат между два пътя – връщане към система, в която влиянието и ресурсите се концентрират около малцина, или продължаване на промяната“, подчерта тя.

В заключение Станка Златева категорично заяви, че няма да се откаже от мандата и програмата, с които е избрана начело на федерацията.